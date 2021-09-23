Киев и восемь областей Украины соответствуют «оранжевой» зоне карантина

По состоянию на 23 сентября, все области Украины находятся в «желтой» зоне адаптивного карантина. Однако Киев и еще восемь областей соответствуют показателям «оранжевой».
Об этом сообщает Минздрав.
Так, к оранжевой зоне могут быть отнесены:
Днепропетровская,
Донецкая,
Киевская,
Луганская,
Николаевская,
Харьковская,
Херсонская,
Черкасская области.
В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Он должен быть на уровне не более 50%. Самый высокий показатель в Черкасской области — 144,4%.
Кроме того, уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышен только в двух областях: Закарпатской (44) и Кировоградской (35).
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