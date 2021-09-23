Киев и восемь областей Украины соответствуют «оранжевой» зоне карантина

По состоянию на 23 сентября, все области Украины находятся в «желтой» зоне адаптивного карантина. Однако Киев и еще восемь областей соответствуют показателям «оранжевой».

Об этом сообщает Минздрав.

Так, к оранжевой зоне могут быть отнесены:

Днепропетровская,

Донецкая,

Киевская,

Луганская,

Николаевская,

Харьковская,

Херсонская,

Черкасская области.

В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Он должен быть на уровне не более 50%. Самый высокий показатель в Черкасской области — 144,4%.

Кроме того, уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышен только в двух областях: Закарпатской (44) и Кировоградской (35).