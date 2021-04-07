Полноценная весна в Украине начнется с воскресенья

Потепление в Украину придет в воскресенье. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.
Об этом сообщила в эфире «Украина 24» синоптик УкрГидрометцентра Наталья Голеня.
По ее словам, с воскресенья прекратятся ночные морозы и дневная температура уже будет выше 10 градусов.
«На следующей неделе ожидаем более-менее теплую погоду. Но также, если будет облачно, то максимум 10 градусов тепла, если солнечно — то 15-16 градусов тепла», — сообщила она.
Отметим, по прогнозу УкрГидрометцентра, 7 апреля дождливая погода накроет всю территорию Украины. На западе ожидаются сильные дожди, местами со снегом, днем 3-6 градусов тепла, ночью от −1 до −2.
На севере днем 7-15, ночью — 2-5 градусов. В центре и на востоке днем — 9-16 градусов, ночью — 3-6. Теплее всего будет на юге — днем +10+16 градусов, ночью — 5-7.
Сегодня в Киеве метеорологи прогнозируют осадки — преимущественно в виде мокрого снега.
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