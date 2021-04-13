Киев в ближайшее время может выйти из «красной» зоны карантина

В Киеве в последнее время улучшилась ситуация по уровню COVID-госпитализаций. В ближайшее время столица может выйти из «красной» зоны карантина.

Об этом во время общения с журналистами заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина.

Он отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в Украине очень плохая.

«Локдаун, к сожалению, очень медленно уменьшает количество. Но радует, что те области, которые полностью придерживались требований локдауна, в частности Закарпатская область, вышли на нормальные показатели и уже не в „красной“ зоне. Надеюсь, что в ближайшее время с „красной“ зоны выйдет Киев. Уже пятый-шестой день мы наблюдаем стабильность госпитализаций», — заявил Радуцкий.

Также нардеп отметил, что поддерживает идею закрытия межобластного сообщения на период праздников.

Отметим, что в Киеве за вчера было зафиксировано 503 новых случая заболевания COVID-19, скончались 42 человека. Это худший показатель в стране.