В Киеве могут полностью остановить общественный транспорт

На время локдауна в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально ужесточить карантинные меры. Вплоть до полной остановки транспорта и закрытия детских садов.
Об этом в эфире «Украина 24» заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
«Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан», — отметил он.
По его словам, за последние две недели добавили более 1 000 койко-мест в больницах для пациентов с COVID, но их заполненность на сегодня достаточно серьезная.
«Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу... Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом», — добавил Поворозник.
Изначально планировалось, что Киев выйдет из «красной зоны» до 9 апреля. На сегодня в столице действуют ограничения на работу ресторанов, ТРЦ, общественного транспорта и так далее.
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