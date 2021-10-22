Киев не будет ограничивать работу общественного транспорта

В случае перехода Киева в «красную зону» эпидемиологической опасности в городе будут введены карантинные ограничения, которые будут касаться преимущественно невакцинированных граждан, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В своем телеграмм-канале он отметил, что в случае перехода в «красную зону» столичным заведениям общественного питания будет запрещено принимать посетителей, однако они смогут это делать в случае наличия у посетителей и работников заведения отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Кроме того, отмечается, что будет прекращена деятельность учреждений гостиничной сферы, которая сможет возобновиться при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Такие же правила вводятся относительно работы спортзалов, фитнесцентров, учреждений соцзащиты, Центров оказания административных услуг.

Проведение всех массовых мероприятий разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата. Также разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.

«Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства», — подчеркнул столичный мэр.

Он добавил, что в Киеве прекращается посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября. На следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

«Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19», — резюмировал Кличко.