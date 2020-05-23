В общественный транспорт Киева не будут пускать без маски

В Киеве пассажиров будут допускать в салоны общественного транспорта только при наличии защитной маски.
Об этом говорится в распоряжении руководителя работ из ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, сообщает пресс-служба КГГА.
Согласно распоряжению в метро должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. Пассажиров с температурой выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания не будут впускать.
С целью соблюдения санитарного расстояния — не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций — может быть ограничено количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход).
В салонах общественного транспорта должны проводить дезинфекцию. Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время мероприятия поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания. Остановки, станции и платформы также должны дезинфицировать каждых 3 часа.
Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны обеспечить средствами индивидуальной защиты. К работе не должны допускать лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания и лиц, нуждающихся в самоизоляции.
Вместе с тем власти столицы и метрополитен призывают пассажиров пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.
Как сообщалось, согласно решению постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, наземный общественный транспорт столицы возобновляет свою работу с 12:00 23 мая, метрополитен — с 25 мая. В Минздраве подтвердили, что Киев готов к переходу на второй этап смягчения карантинных мероприятий.
Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.
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