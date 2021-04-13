Турция ужесточает меры против коронавируса

Власти Турции в первые две недели месяца Рамадан (начался 12 апреля) ужесточат ограничительные меры против коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Со среды, 14 апреля, в стране увеличится продолжительность комендантского часа: в будни он будет действовать с 19:00 вечера (ранее — с 21:00) до 05:00 утра, в это время выходить на улицу запрещено. Ранее власти ввели с 12 апреля комендантский час выходного дня, эта мера продолжит действовать.

Рестораны и кафе будут работать только в режиме доставки и навынос, тренажерные залы будут закрыты до конца Рамадана. Также власти ввели запрет на междугородние перевозки, который не коснется исключительных случаев.

Помимо этого, в Турции будут действовать ограничения для общественного транспорта, все мероприятия в закрытых помещениях будут запрещены. Некоторые школьники и студенты вернутся к дистанционному формату обучения.

Накануне глава Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что группа специалистов, которые консультируют турецкое правительство по вопросам борьбы с пандемией, рекомендовала ужесточить ограничения, чтобы остановить распространение инфекции. По словам министра, 80% населения Турции проживает в районах, которые считаются «очень опасными».

В начале марта Турция ослабила некоторые ограничения. В частности, во всех регионах, кроме красной зоны, были открыты рестораны и кафе (с ограничениями по загруженности и времени работы), сняты ограничения на учебу, проведения свадеб, собраний и конгрессов. С тех пор в стране ежедневно растет число случаев заболевания COVID-19. В понедельник, 12 апреля, власти объявили о рекордных 54,6 тыс. новых инфицированных за сутки.