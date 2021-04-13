Турецкие СМИ пишут о продаже Украиной 50% акций «Мотор Сич» турецкой компании

Украина может продать долю примерно в 50% акций предприятия по производства авиационных двигателей «Мотор Сич» турецкой компании с участием государства. Об этом сообщила во вторник турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на украинские источники.

По их данным, об этом шла речь во время переговоров между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в минувшую субботу во время визита последнего в Анкару.

«Мотор Сич» уже значится в списке заводов, участвующих в производстве двигателей для турецких беспилотников, особенно для боевого дрона Bayraktar TB2, изготавливаемого турецкой компанией Baykar, отмечает Daily Sabah. Украина уже имеет эти беспилотники на вооружении, и Киев выражал заинтересованность в дальнейшем их приобретении и в налаживании их производства на своей территории.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны 11 марта принял решение вернуть «Мотор Сич» в госсобственность. Президент подписал указ о национализации завода.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич», а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В том же месяце американская газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении Вашингтона не допустить перехода завода под контроль китайцев.