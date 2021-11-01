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Вакцину Johnson & Johnson связали с увеличенным риском тромбоза

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Вакцину Johnson & Johnson связали с увеличенным риском тромбоза

Медики обнаружили, что в первые две недели после вакцинирования препаратом от Johnson & Johnson примерно в шесть раз увеличивается риск появления тромбов в венах мозга. В особенности это характерно для женщин возрастом от 40 до 50 лет. Выводы ученых опубликовал научный журнал JAMA Internal Medicine.

«В первые 15 дней после приема вакцины Johnson & Johnson частота развития тромбоза синусов твердой мозговой оболочки заметно увеличивается. При этом мы считаем, что при оценке значимости этого риска нужно учитывать, насколько эффективно вакцина предотвращает развитие COVID-19, который сам по себе часто становится причиной появления тромбов венах», — пишут исследователи.

О том, что после вакцин от коронавируса нового типа в венах у пациентов могут образоваться тромбы, стало известно в начале апреля 2021 года. Подобные побочные эффекты медики фиксировали после прививки препаратами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. В результате в некоторых странах даже приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca.

В новом исследовании медики под руководством Анила Ашрани, гематолога из клиники Майо (США), решили выяснить, как часто вакцина компании Johnson & Johnson провоцирует так называемые тромбозы синусов твердой мозговой оболочки (CVST). Так медики называют редкие нарушения кровообращения мозга, которые возникают в результате закупорки венозных синусов, отводящих кровь из мозга.

Ашрани и его коллеги проанализировали, как часто подобные тромбозы возникали у американцев после вакцины Johnson & Johnson в сравнении с периодом до пандемии. Оказалось, что эту форму тромбозов среди привитых препаратом от Johnson & Johnson действительно стали диагностировать чаще. В среднем вероятность их появления на протяжении первых 15 дней после прививки вырастала примерно в шесть раз.

Для мужчин и женщин и людей разного возраста этот показатель сильно различался: в частности, риск появления подобных тромбозов для всех женщин был значительно выше. Особенно сильно эта тенденция затрагивала женщин возрастом от 40 до 50 лет. В этом случае вероятность появления тромбов в венах мозга вырастала в 13,5 раза, то есть в несколько раз выше, чем для мужчин и молодых девушек.

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Ученые подчеркивают, что при оценке подобных рисков важно учитывать, что коронавирусная инфекция сама по себе провоцирует образование CVST и других тромбозов, значительно чаще любых вакцин. Кроме того, важно понимать, что осложнения COVID-19 несут за собой реальный риск для жизни и здоровья большинства людей на Земле, подытожили исследователи.

вакцина, Johnson & Johnson
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