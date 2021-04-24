В США сняли ограничение на использование вакцины Johnson & Johnson

Регулятор США — Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — разрешил возобновить использование вакцины против коронавируса компании Johnson & Johnson, сообщил Reuters. Ранее применение препарата приостановили из-за случаев образования тромбов после прививки и нескольких смертей.
Вакцину можно начать применять «незамедлительно», сообщил директор CDC Рошель Валенски. По словам представителя регулятора Питера Маркса, использование препарата в США может возобновиться уже в субботу, 24 апреля. При этом на этикетке вакцины появится предупреждение, что для женщин моложе 50 лет после прививки есть риск образования тромбов, сообщил CNN.
Регулятор США снял ограничение на использование вакцины Johnson & Johnson после рекомендации экспертов: в консультативном комитете по вопросам практики иммунизации при CDC заявили, что преимущества препарата перевешивают риски, связанные с возможным появлением тромбов.
Власти США приостановили использование вакцины Johnson & Johnson 13 апреля. Это произошло после того, как у шести женщин после прививки образовались тромбы. К 24 апреля такой же побочный эффект обнаружили еще у девяти женщин. Большинство этих пациенток моложе 50 лет. Трое из них скончались, еще семь находятся на лечении. Всего препаратом Johnson & Johnson в США привились 8 млн человек.
Точная причина образования тромбов пока не известна. Одна из версий — это редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов и образованию сгустков крови, говорил Маркс. Этот иммунный ответ, в свою очередь, может вызывать механизм аденовирусного вектора, добавил он. Так, случаи образования тромбов были зарегистрированы и после вакцины AstraZeneca, напомнил Маркс. Оба этих препарата — от AstraZeneca и Johnson & Johnson — созданы на основе аденовирусов.
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