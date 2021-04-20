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Аналитики ожидают серьезного подорожания новых моделей iPhone

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Аналитики ожидают серьезного подорожания новых моделей iPhone

Очередное поколение смартфонов от Apple получит больше памяти, что приведет к подорожанию iPhone. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на аналитический отчет банка Barclays.

Если в 2021 году верхним порогом объема накопителя iPhone остаются 512 ГБ, то новое поколение получит версию в 1 ТБ. Кроме того, возможно изменится минимальный размер встроенной памяти — если iPhone 12 и iPhone 12 mini предлагаются в версии 64 ГБ, то их аналоги уже получат от 128 ГБ.

Помимо увеличения накопителя, всем iPhone 13 аналитики обещают и лазерный дальномер — пока такая функция доступна лишь для Pro-версий. Другим нововведением станут OLED-экраны с повышенной частотой обновления картинки.

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Все это повлияет на стоимость смартфонов из Купертино, аналитики считают, что наиболее продвинутый вариант iPhone 13 на старте продаж обойдется в 2 300 долларов.

iPhone
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