Следующую поставку вакцины Sinovac Минздрав ожидает в начале мая

Следующая поставка китайской вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech в 500 тыс. доз ожидается в первых числах мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Украина 24» в пятницу.

По словам министра, об этом в пятницу сообщила компания.

Как сообщалось, к концу мая Украина также ожидает следующую поставку вакцины AstraZeneca (1,4 млн доз), к концу июня ожидается еще 950 тыс. доз вакцины Pfizer.