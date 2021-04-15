В Украине уже сделали первые прививки вакциной Sinovac

В Украине 12 апреля начали прививать от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac. За два дня сделали 213 прививок в семи областях.
Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны о вакцинации в Украине.
Так, в первый день начала вакцинации привили лишь пятерых человек, за вчера сделали еще 208 прививок. Всего вакцинация данным препаратом началась в таких регионах:
Киевская область — 112 прививок;
Полтавская область — 30;
Винницкая область — 25;
Черниговская область — 17;
Житомирская область — 16;
Кировоградская область — 10;
Волынская область — 3.
Всего за вчера в Украине сделали 15 744 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже почти 420 тысяч человек.
Кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля. Сейчас используются два препарата — Covishield и CoronaVac. На этой неделе в страну должна поступить первая партия вакцины Pfizer.
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