В Украине уже сделали первые прививки вакциной Sinovac

В Украине 12 апреля начали прививать от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac. За два дня сделали 213 прививок в семи областях.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны о вакцинации в Украине.

Так, в первый день начала вакцинации привили лишь пятерых человек, за вчера сделали еще 208 прививок. Всего вакцинация данным препаратом началась в таких регионах:

Киевская область — 112 прививок;

Полтавская область — 30;

Винницкая область — 25;

Черниговская область — 17;

Житомирская область — 16;

Кировоградская область — 10;

Волынская область — 3.

Всего за вчера в Украине сделали 15 744 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже почти 420 тысяч человек.

Кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля. Сейчас используются два препарата — Covishield и CoronaVac. На этой неделе в страну должна поступить первая партия вакцины Pfizer.