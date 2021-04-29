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Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: что произошло?

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Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: что произошло?
Фото: ТАСС

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями из-за доступа к водным ресурсам. После нескольких стычек с применением огнестрельного оружия в четверг в этом районе начались столкновения между военными двух стран.

Конфликт начался в районе водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки Исфара, который обе страны считают своей территорией.

По последним данным, обстановка остается напряженной: сообщается, что граждане Таджикистана заблокировали автодорогу, которая соединяет два района Киргизии, а киргизская сторона заблокировала дорогу в таджикский анклав Ворух.

По информации Пограничной службы Кыргызстана, в последние часы ситуация обострилась, началась перестрелка между военными. В ведомстве заявили, что таджикская сторона организует «позиции минометных расчетов». По данным чиновников, из зоны конфликта эвакуировали свыше 400 местных жителей.

Минздрав Кыргызстана сообщил о двух погибших в результате столкновений. Кроме того, 26 человек получили ранения. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.

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По мнению кыргызской стороны, водораспределительный узел «Головной» является «стратегическим объектом Кыргызской Республики и находится на территории Кыргызстана». В свою очередь в Душанбе утверждают, что в соответствии с картами 1924-1927 и 1989 годов «Головной» «всецело принадлежит Республике Таджикистан».

Во многом конфликт связан с наличием спорных участков на границе двух стран — из примерно 980 км в процессе делимитации и демаркации описано около 580 км.

Таджикистан, Кыргызстан
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Четверг, 29 апреля 2021
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