В Киеве разоблачили сеть клиник, подделывавших результаты тестов на COVID-19

Группа лиц и персонал нескольких частных клиник Киева подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19 с внесением недостоверных данных в приложение «Дій вдома», сообщает Офис генерального прокурора.
«Установлено, что организаторы схемы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов на коронавирусную инфекцию. Такая „услуга“ предлагалась гражданам Украины, которые вернулись из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции», — говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.
Стоимость такой «услуги», как отмечается в сообщении, составляла до 1 тыс. грн в зависимости от срочности выдачи справки.
Офис генпрокурора информирует, что во время проведения досудебного расследования задокументировано изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов в четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры.
«Предварительно установлено несколько сотен граждан, которые сдавали тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал лабораторий вносил фальсифицированные данные в мобильное приложение «Дій вдома», — говорится в сообщении.
Схема подделки результатов тестов выявлена прокурорами совместно с управлением полиции ГУ Нацполиции в Киеве и СБУ. В рамках следствия правоохранители провели обыски, изъяты документы и другие вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются.
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