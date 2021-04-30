Юлия Мендель уходит от Зеленского, но не сейчас

Юлия Мендель покинет пост пресс-секретаря Владимира Зеленского. Об этом СМИ сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.
«Юлия Мендель продолжает выполнять обязанности пресс-секретаря президента Украины — временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента», — говорит Подоляк.
Сама Мендель на звонки СМИ не отвечает.
По словам Подоляка, в будущем Мендель сосредоточится на взаимодействии с иностранным СМИ.
«Сегодня коммуникации инициатив президента для внешнего потребителя требуют значительного усиления. Юлия Владимировна имеет замечательные связи в этом секторе медийной сообщества и сможет быть эффективной как советник по международным коммуникациям».
Он отметил, что «позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена».
Кто именно заменит Юлию Мендель в должности спикера, пока не известно.
Мендель стала пресс-секретарем Зеленского в июле 2019 года, вскоре после его вступления в должность президента.
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