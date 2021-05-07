В России освободили украинского политзаключенного, который получил 7 лет за «подготовку терактов» в Крыму

Сегодня из исправительной колонии строгого режима в городе Батайске Ростовской области (РФ) освободили украинского политзаключенного Алексея Чирния. Он семь лет отбывал наказание из-за незаконного приговора суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Политзаключенного незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории Российской Федерации — в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону.

«Сегодня... под наблюдением вооруженной охраны его этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации из территории России, не давая Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать из временно оккупированного Крыма», — сообщила омбудсмен.

Сейчас Чирний пересек украинско-российскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска «Меловое» Луганской области.

Ранее сообщалось, что защита украинского политзаключенного Олега Приходько готовит апелляционную жалобу и жалобу в Европейский суд по правам человека.