Число политзаключенных в Беларуси приближается к тысяче

За декабрь число политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека, достигнув 970, сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре «Весна» в субботу.

«Количество политзаключенных за месяц увеличилось на 82 человека, по состоянию на 30 декабря составило 970 человек, продолжая неуклонно расти», — говорится в сообщении центра.

В частности, в следственном изоляторе продолжают удерживаться члены незарегистрированного в стране правозащитного центра «Весна» (в том числе председатель организации Алесь Беляцкий). По информации правозащитников, продолжаются задержания участников акций протеста, граждан за использование бело-красно-белой символики. За декабрь, по данным «Весны», произошло 29 административных арестов общей продолжительностью в 381 сутки.

«Продолжается процесс привлечения к уголовной ответственности участников протестных выступлений против фальсификации результатов президентских выборов и инакомыслящих и критиков власти», — говорится в сообщении.

Правозащитники и журналисты продолжают фиксировать многочисленные факты жестокого обращения в отношении граждан, лишенных свободы по политическим мотивам, отметили в правозащитном центре.