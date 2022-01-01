Число политзаключенных в Беларуси приближается к тысяче

За декабрь число политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека, достигнув 970, сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре «Весна» в субботу.
«Количество политзаключенных за месяц увеличилось на 82 человека, по состоянию на 30 декабря составило 970 человек, продолжая неуклонно расти», — говорится в сообщении центра.
В частности, в следственном изоляторе продолжают удерживаться члены незарегистрированного в стране правозащитного центра «Весна» (в том числе председатель организации Алесь Беляцкий). По информации правозащитников, продолжаются задержания участников акций протеста, граждан за использование бело-красно-белой символики. За декабрь, по данным «Весны», произошло 29 административных арестов общей продолжительностью в 381 сутки.
«Продолжается процесс привлечения к уголовной ответственности участников протестных выступлений против фальсификации результатов президентских выборов и инакомыслящих и критиков власти», — говорится в сообщении.
Правозащитники и журналисты продолжают фиксировать многочисленные факты жестокого обращения в отношении граждан, лишенных свободы по политическим мотивам, отметили в правозащитном центре.
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