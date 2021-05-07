Нафтогаз выиграл апелляцию у компании Фирташа

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу НАК «Нафтогаз Украина» и отменил иск ООО «Днепропетровскгаз сбыт» согласно которому, Нафтогаз должен был выплатить 1 млрд грн. Об этом пишет finbalance.

Согласно судебным материалам, Днепропетровскгаз сбыт отмечал, что с июля 2015 по январь 2019 приобрел у Нафтогаза природный газ для нужд бытовых потребителей на 18,5 млрд грн, в т.ч. для нужд населения без счетчиков газа — на 2,7 млрд грн. Спор возник из-за смены Кабмином норм потребления газа для населения при отсутствии газовых счетчиков.

У Днепропетровскгаз сбыт заявили, что у них появилась переплата, и компания пыталась отсудить ее у Нафтогаза. Северный апелляционный хозсуд указал, что истец просит взыскать денежные средства, которые были им уплачены в период с июля 2015 по январь 2019 года, тогда как упомянутое постановление было принято в феврале 2019 и вступило в силу в марте 2019 — то есть уже после совершения спорной оплаты истцом.

Днепропетровскгаз (предыдущие название Днепропетровскгаз сбыт) входит в группу Региональная газовая компания, связанную с Дмитрием Фирташем, уточняет finbalance.

В издании добавляют, что в марте Северный апелляционных хозсуд открыл апелляционное производство по обжалованию Нафтогазом решения хозсуда Киева, в котором было частично удовлетворено иск Днепропетровскгаз сбыта о взыскании с Нафтогаза 1 млрд грн.

Свои исковые требования Днепропетровскгаз сбыт аргументировал отказом Нафтогаза признавать переплаты монополисту со стороны компании.

По данным Нафтогаза, общий долг его контрагентов за поставленный газ составляет около 90 млрд грн, включая 23,6 млрд грн долга региональных газопоставляющих компаний.

25 января 2021 года Хозяйственный суд Киева своим решением обязал НАК «Нафтогаз Украина» опубликовать на своем официальном сайте опровержение ранее распространенной информации о, якобы нежелании Региональной газовой компании проводить оплату за полученный от Нафтогаза природный газ.

2 апреля Антимонопольный комитет оштрафовал Львовгаз Дмитрия Фирташа на 75,6 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по распределению газа.