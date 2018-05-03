Госдеп США требует от России освободить политзаключенного Балуха

Госдепартамент Соединенных Штатов требует, чтобы российские оккупационные власти в Крыму освободили политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже 43 дня.
Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.
«Российские оккупационные власти в Крыму должны освободить политзаключенного Владимира Балуха, который в течение 43 дней голодает. Неприемлемо, что Россия заключает в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и лишает его медицинской помощи», — написала Нойерт.
Напомним, ранее в МИД заявили, что Украина усилит давление на Российскую Федерацию для освобождения политзаключенного Владимира Балуха, который содержится в оккупированном Крыму в СИЗО Симферополя.
Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию, хотя официальной причиной указано якобы хранение боеприпасов и тротиловых шашек.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.585,70 -0.0164
|2.615,01 -0.0078
|100 евро
|3.103,23 -0.075
|3.167,33 -0.0742
|10 рублей
|3,78 0.0004
|4,29 -0.0006
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016