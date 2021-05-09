В Украине за сутки 5 372 новых случая COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 372 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 9 181 человек, умерли 193 человека, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«5 372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 мая 2021 года. В частности, заболели 244 ребенка и 57 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 599 человек; летальных случаев — 193; выздоровело — 9 181 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.
Днем ранее, 8 мая было зафиксировано 8 710 новых случаев инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19, 6 мая зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 119 510 человек, 46 393 пациента скончались, 1 759 751 человек выздоровел.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.
За сутки 8 мая 2021 года в Украине привито 4 843 человека, 862 641 человек привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
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