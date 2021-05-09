Египет начнет в июне производство китайской вакцины Sinovac

Египет запускает в июне локальную линию производства вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщила в воскресенье министр здравоохранения и народонаселения страны Хала Заид в ходе посещения производственной линии холдинговой компании биологических препаратов и вакцин VACSERA, на мощностях которой будет производиться китайская вакцина.
«18 мая поступит первая партия сырья для производства, — сказала она. — Первые два миллиона доз будут произведены уже в конце июня, они пройдут тестирование в Египетском управлении по лекарственным средствам, после чего в конце июля будет запущено массовое производство этой вакцины».
По словам министра, «Египет стремится стать региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки».
Глава Минздрава указала, что эпидемиологическая ситуация в Египте «стабильная». За минувшие сутки выявлено 1 132 новых случаев заражения, 66 человек умерли. С начала пандемии зарегистрировано более 236 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли за этот период 13 845 заболевших.
Правительство Египта объявило в четверг, что с 6 по 21 мая магазины, кафе, рестораны, театры и ряд других заведений будут работать только до 21:00. В эти дни запрещены любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей, закрыты все парки и пляжи, ограничена работа общественного транспорта, а свадьбы и дни рождения разрешается проводить в отелях только на открытых площадках. Исключение сделано для туристических курортных зон.
Напомним, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 миллиона доз вакцины от Sinovac Biotech еще в конце прошлого года. О производстве ее в стране речь не идет.
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