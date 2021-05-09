Задержаны распространители антивенгерских листовок на Закарпатье

Служба безопасности Украины задержала троих человек, двое из которых являются переселенцами из Луганска, за распространение листовок с угрозой венгерскому меньшинству в Берегово Закарпатской области.
«Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $500. Они расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в Берегово Закарпатской области», — говорится в сообщении, размещенном на странице СБУ в Фейсбуке.
По информации украинской спецслужбы, чтобы предоставить «особую окраску» этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников.
«В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправности граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности) проведен ряд обысков по местам жительства и задержания фигурантов производства», — отмечается в сообщении.
Все три фигуранта уведомлены о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По информации СБУ, в ходе следственных действий правоохранители изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.
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