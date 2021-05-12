В Индонезии вакцина от Sinovac показала эффективность более 90%

Китайская вакцина против коронавируса Sinovac продемонстрировала эффективность более 90%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство здравоохранения Индонезии в столице Джакарте с января по март этого года отслеживало состояние здоровья 128 290 медицинских работников, получивших прививки китайской COVID-вакциной Coronavac.

В ведомстве заявили, что вакцина на 98% защищала медиков от смерти, на 96% — от госпитализации через семь дней после получения второй дозы, и на 94% — от инфицирования коронавирусом.

В то же время сейчас неизвестно, против какого штамма коронавируса вакцина Sinovac оказалась настолько эффективной.

По словам представителя Sinovac в Пекине, компания не может комментировать индонезийское исследование до того момента, пока не получит больше данных.

Напомним, что Украина получила 1 млн доз вакцины компании Sinovac.