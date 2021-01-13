Президент Индонезии привился вакциной Sinovac

Президент Индонезии Джоко Видодо в среду получил первую дозу вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает АР.

Вакцинировались также высокопоставленные представители министерства обороны Индонезии, полиции и служб здравоохранения.

Массовая вакцинация населения начнется в ближайшие месяцы и будет бесплатной. Первыми прививки получат медицинские работники, госслужащие и другие лица из группы риска.

11 января Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.

Таким образом Индонезия стала первой страной, после Китая, которая выдала разрешение на применение вакцины.

Вакцина компании Sinovac Biotech находится на завершении III фазы клинических испытаний, которые проходят в Бразилии, Индонезии и Турции.

Ученые из бразильского института «Бутантан» 12 января уточнили данные об эффективности вакцины Sinovac, которую намерено закупить и правительство Украины. В соответствии с ними, общая эффективность препарата составляет 50,38%.