Индонезия выдала разрешение на экстренное использования китайской вакцины

Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использования вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом Индонезия стала первой страной, после Китая, выдавшей разрешение на применение вакцины.

Агентство отмечает, что промежуточные данные испытания на людях на позднем этапе в Индонезии показали, что вакцина была эффективной на 65,3%.

Вакцина компании Sinovac Biotech сейчас находится в завершении ІІІ фазы клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.