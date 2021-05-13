Google оштрафовали в Италии на €100 млн

Управление по охране конкуренции и рынка Италии оштрафовало американскую компанию Google более чем на €100 млн за злоупотребление доминирующим положением. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе антимонопольного управления.
«Антимонопольное ведомство оштрафовало более чем на €100 млн (102 084 433,91) компании Alphabet Inc., Google LLC и Google Italy S.r.l. за нарушение статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза», — говорится в заявлении. Как сообщил регулятор, штраф связан с отказом интернет-гиганта разместить в своем цифровом магазине Google Play стороннее приложение для поиска зарядных станций для электромобилей.
«Благодаря операционной системе Android и магазину Google Play компания Google занимает доминирующее положение, которое позволяет ей контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям. Следует напомнить, что в Италии около 75% смартфонов работают на Android», — отмечается в документе.
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