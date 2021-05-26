Томаш Фиала купил «Украинскую правду»

Редактор-основатель интернет-издания «Украинская правда» Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.
Об этом сообщается на сайте «Украинской правды».
Стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений, отмечается там.
Команда «Украинской правды» во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше.
Редакция НВ, другого медиа-проекта группы компаний Dragon Capital продолжит свою работу совершенно независимо от редакции УП.
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