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Олигарх 2.0: как инвестбанкир Томаш Фиала стал «серым кардиналом» украинской власти

Дмитрий Товстенко
Дмитрий Товстенко
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Олигарх 2.0: как инвестбанкир Томаш Фиала стал «серым кардиналом» украинской власти

3,5 млрд долларов. Такова цена несостоявшейся продажи стратегического предприятия «Мотор Сич» китайским компаниям. Три ведущие международные юридические компании, такие как WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, будут представлять интересы китайских инве-сторов ПАО «Мотор Сич» в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долларов. Для понимания, это около 98 млрд. грн, что эквивалентно 10% бюджета Украины. Сумма для государства беспрецедентная. Ответственность сегодня лежит на государстве — притом, что к продаже активов компании причастны два частных бизнесмена — собственник «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев и инвестбанкир Томаш Фиала. И если Богуслаев имел ранее шлейф политика, который игнорировал национальные интересы, то в биографии Томаша Фиалы, который всегда позиционировал себя как либеральный и прозападный бизнесмен — такой скандал первый. Мы попытались разобраться, как скандал вокруг «Мотор Сичи» повлияет на бизнес и репутацию президента Европейской бизнес ассоциации и генерального директора Dragon Capital.

Новый формат олигархии

Бывший министр, делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов — так детский поэт описывал советским детям капиталистов и именно такими видят олигархов в современном украинском обществе. Но если еще 10 лет назад олигархами называли исключительно бизнесменов, сколотивших свой капитал на приватизации советского наследия, то сегодня уже поднимается новое поколение олигархов. И дело не в заводах, которые достались за бесценок. А в подходе. Еще в июле 2019 года на ФБ-странице партии «Голос» выдали достаточно четкое определение, кто в их понимании является олигархом: «Олигарх — это не просто бога-тый человек, или успешный бизнесмен. Олигарх — это сочетание в одном человеке трех элементов: большого бизнеса, контроль за медиапространством и влияния на политику. Благодаря деньгам и телевидению олигархи создают карманных политиков. А потом, благодаря карманным политикам — достигают выгодных для своего бизнеса политических решений. И получают еще больше денег! Так работает олигархический треугольник», — поясняли в партии. Вот только по стечению обстоятельств, основным донором «Голоса» ока-зался бизнесмен, который подходит под эти определения идеально.

В 2020 году, в рейтинге 100 самых богатых людей Украины от журнала Фокус, основатель и генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала поднялся с 47 места в 2019 году на 28-е, нарастив свой капитал со $170 млн. до $426 млн. В течение последних лет Dragon Capital активно скупала украинские активы по привлекательной цене. Одним из главных направлений стала недвижимость. Компания приобрела около 300 тыс. кв. м тор-говой недвижимости и около 300 тыс. кв. м логистической. В 2016–2020 годах Dragon Capital с зарубежными партнёрами вложили в этот сектор более $600 млн. В итоге Фиала стал од-ним из крупнейших рантье в Украине. В числе последних приобретений — логистический комплекс «Фалби», ТРЦ Smart Plaza Obolon, ТРЦ «Аладдин», логистический комплекс «Арктика». В интервью журналу Форбс в начале этого года Томаш Фиала заявил, что за 20 лет компания провела сделки на $5 млрд, а бизнес вырос почти в 200 раз. И по классике украинского бизнеса, его интересы господин Фиала защищает по всем «фронтам» — и в медиа, и в политике и во власти. Такой себе олигарх новой формации.

Монополия на лидерство мнений

С 2014 года Томаш Фиала официально стал не только игроком на инвестиционном рынке, но и «медиамагнатом» — Dragon Capital инвестировал в создание журнала «Новое время». Сейчас в медиахолдинг входит журнал НВ, Радио НВ и сайтом NV.ua. В интервью Лига То-маш Фиала заявлял, что в холдинг инвестировано уже более $10 млн. В этом же интервью он подчеркивал, что владельцы многих СМИ в Украине монетизируют свои инвестиции в медиа через влияние на политику.

«Если бы мы смотрели на НВ чисто, как на бизнес, то мы бы его не делали, потому что 20% рентабельности там нет. СМИ в Украине, как раньше, так и сейчас, работают нечистоплотно, поддерживают определенные политические силы, очевидно, получают за это материальное вознаграждение. Они выдают ангажированный контент, таким образом монетизируют свои инвестиции в медиа через влияние на политику, на парламент, и в итоге — на управление всеми важными процессами в стране и т.д. Задача нашего медиа-холдинга — давать честную и не ангажированную информацию, и таким образом опосредованно влиять на работу других украинских СМИ», — говорил он.

Впрочем, такая позиция акционера не мешает редакции выпускать журнал с Андреем Ермаком на обложке.

В начале этого года Dragon Capital также купил контрольный пакет акций компании Treeum — это ведущий финансовый онлайн-супермаркет в Украине. Ему принадлежат деловые ме-диаресурсы minfin.com.ua и finance.ua. И находясь в такой позиции, он, как и владельцы других СМИ может монетизировать свои инвестиции в медиа через лояльность действующей власти.

При этом Томаш Фиала не ограничивается исключительно влиянием по средствам медиа. Он возглавляет или непосредственно участвует в ряде крупных лоббистских проектов, которые защищают интересы крупных инвесторов и международных институтов и которые способны нанести репутационный вред для власти. Так, с 2016 года Томаш Фиала бессменно возглавляет «Европейскую бизнес ассоциацию», которая сегодня объединяет бо-лее тысячи крупных компаний и является крупнейшей и одной из самых влиятельных ас-социаций иностранного бизнеса в Украине. Из 22 лет существования ассоциации, 10 лет ее возглавляет Томаш Фиала. Начиная с 2010 года он лишь на один год уступал свой пост другому главе. До прихода Томаша Финалы в Ассоциацию полномочия избранных президентов в среднем длились два года и с 1999 до 2010 года сменилось 6 президентов. С 2016 года он также входил в правление не менее влиятельной антикоррупционной организации Transparency International Ukraine. Эти позиции позволяют господину Финале авторитетно критиковать или поддерживать власть, а на его мнение ориентируются западные партнеры.

Также господин Фиала активно поддерживает Киевскую школу экономики — её директор Тимофей Милованов возглавлял Министерство экономики, а сейчас является внештатным советником Андрея Ермака, интервью которого недавно вышло на страницах журнала «Новое время». В этом году поддержка школе особенно масштабна — недавно Томаш Фиала заявил, что Dragon Capital выделил $5 млн на покупку собственного здания для школы. Как заявил Тимофей Милованов, здание получило название мецената — Dragon Capital Building. «Мы также запланировали, что многие уголки будут носить имена своих благотворителей — тех, кто присоединится к делу развития Школы. Из крупнейших — это наши стратегические партнеры: и ICU, и Dragon Capital, и Новая Почта и Райффайзен Банк Аваль и Visa, сейчас присоединяется MTI. Zagoriy Foundation поддерживает. ПУМБ продолжает стипендиальной поддержку студентов», — рассказал Милованов.

Поход во власть

Открыто о поддержке конкретной партии Томаш Фиала стал говорить два года назад, когда он и сотрудники его компании активно финансировали предвыборную кампанию партии «Голос» Святослава Вакарчука. Так, например, в отчете за третий квартал 2019 года политсилы, опубликованного на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции указывается, что 1,6 млн грн внесла жена Томаша Наталья Фиала. Кроме того, среди представителей Dragon Capital к финансированию политического проекта присоединились Владимир Тимочко — управляющий директор по прямым инвестициям, его вклад составляет тоже 1,6 млн грн; Ярослав Тимочко — руководитель ООО «Европолис проперти Холдинг», конечным бенефициарным владельцем которого является опять-таки, Томаш Фиала; Дмитрий Исупов — управляющий директор компании «Озон капитал», который тоже связан с Dragon Capital. По крайней мере, на странице этой компании в Facebook написано: «Озон Капитал» предоставлял услуги по управлению активами под брендом Dragon Capital на основании лицен-зионных договоров. Также отметились представители «группы Фиалы»: Федор Багненко, который пожертвовал партии 99 тыс. грн, а также Константин Шевченко — генеральный директор компании «Чумак» (совладельцем которой также является Dragon Capital). Его вклад составил 1,5 млн грн.

Впрочем, до того, как стать симпатиком «Голоса», господин Фиала точечно поддерживал контакты с отдельными депутатами разных фракций. Так, согласно декларации Сергея Лещенко за 2015, 2016 и 2017 годы, он получил 19 тыс грн, 315 тыс грн и 314 тыс грн. в качестве роялти от издательского дома «Медиа-ДК». Конечным бенефициарным владельцем «Медиа-ДК» является опять же Томаш Фиала. Что такое было издано журналом и сайтом «Новое время», чтобы за три года получить 648 тыс. грн, не уточняется. Сергей Лещенко публиковал свои авторские колонки в разделе «Мнения», который гонораров не предполагает. Впрочем, по информации СМИ, Сергей Лещенко также оказывал Томашу Фиале услуги. Например, в 2018 году Сергей возглавил борьбу с застройщиками ТРЦ Ocean Mall, который вскоре должен появиться на Лыбедской. Реализация проекта затянулась в связи с проверками и согласованием проекта в государственных органах — депутаты и активисты требовали провести экспертизу и гарантировать общественности, что знаменитая киевская «Летающая тарелка» останется в первозданном виде. Такая «проволочка» в строительстве была в тот момент на руку инвестиционной компании Dragon Capital, которая находилась в финальной стадии переговоров о покупке у россиян Ocean Plaza. По прогнозам экспертов, после введения второй очереди, ТРЦ потеряет 30-40% посетителей.

При этом после 2014 года «кадровый резерв» Dragon Capital зашел в государственные кабинеты на топовые должности. Так, ранее вице-президент в инвесткомпании Dragon Capital и директор инвестиционно-банковского департамента Максим Нефедов в феврале 2015 стал заместителем министра экономического развития и торговли, управляющий директор Dragon Capital Дмитрий Тарабакин занял должность члена национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, начальник отдела корпоративного управления «Драгон Капитал» Андрей Пивоварский с 2014 года по 2016 год возглавлял Министерство инфраструктуры Украины, а директор ООО «Драгон Девелопмент» Олег Куренной, в 2014-2017 был директором департамента по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

Впрочем, активность Томаша Фиалы и желание нарастить «мускулатуру» и в бизнесе, и во власти, сыграли с ним злую шутку. По информации телегам-канала «Карточный офис», после скандала с продажей акций «Мотор Сич», где господин Фиала, как сообщают СМИ, мог выступать посредником между Вячеславом Богуслаевым и китайской стороной, он утратил благосклонность американского посольства.

«Депутат партии „Голос“ Юрчишин и человек без статуса Виталий Шабунин несмотря на предупреждение продолжают торговать лояльностью посольства США. Делают они это с благословения Томаша Фиалы, который надеется воскресить свою полумёртвую коммуникацию с Госдепом. Реальная ситуация выглядит следующим образом: Фиала больше не нужен Госдепу и Посольству для коммуникации с различными политическими силами, ситуация в Украине такая, что обе структуры с большей эффективностью строят горизонтальные связи самостоятельно», — отмечают авторы канала.

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Впрочем, не все так печально для господина Фиалы — системные инвестиции в медиа, общественные организации и лидеров мнений позволили ему принять этот удар с максимальной «подушкой безопасности», когда даже топ-чиновники не берутся критиковать его открытым текстом. В 2011 году журнал «Форбс» назвал Томаша Финалу «Капитан осторожноть». Название меткое — инвестбанкир в самом деле взвешивает каждое свое слово, хотя и не избегает жестких оценок. Сегодня к этому званию можно добавить «Капитан прозорливость» — он действительно очень тонко чувствует ситуацию и направляет свои усилия и ресурсы в те сферы, которые в будущем будут иметь общественный вес. И именно это его качество — чувствовать на несколько шагов вперед позволило Томашу Финале стать олигархом новой формации — представителем бизнеса, который может манипулировать властью через своих людей внутри, через свои медиа и через лидеров мнений, но при этом иметь репутацию бизнесмена новой формации, которому чужды все эти инструменты.

Томаш Фиала
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