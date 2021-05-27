Проблемный портфель: три «антикейса» инвестбанкира Томаша Фиалы

После скандала с китайцами и «Мотор Сич» экспертная среда заговорила о том, как отмотать ситуацию назад с минимальными финансовыми и репутиционными потерями для Украины. И в процессе «отматывания» оказалось, что неудобную «конструкцию» для Украины заложил инвестбанкир Томаш Фиала, который в 2016 году помогал китайцам скупать и дробить пакеты акций стратегического предприятия. Однако сегодня на публичной странице Dragon Capital сложно найти информацию об этих сделках. Обрывочная информация есть только в интервью Томаша Фиалы, которые он давал в разные годы. Однако и его заявления, сделанные с разницей в несколько лет, противоречат друг другу и не проливают свет на то, что происходило с акциями предприятия в 2016 году. «Капитал» разбирался, как продавали «Мотор Сич» и почему об этом сейчас не принято упоминать в портфолио, а также нашел еще две громкие истории, о которых «драконы» предпочитают молчать.

Китайский привет на $3,6 млрд

В начале года Министерство юстиции Украины получило иск от китайских инвесторов. Инвестиционный спор по предприятию ПАО "Мотор Сич" будет рассматриваться в международном арбитраже - китайцы назвали действия украинской власти "экспроприацией инвестиций" и предъявили иск на $3,6 млрд.

Речь идет о событиях 2016 года, когда после потери российского рынка сбыта и падения финансовых показателей компании, ее президент Вячеслав Богуслаев принял решение продать контрольный пакет акций китайским инвесторам. Тогда Вячеслав Богуслаев осуществлял контроль за хозяйственной деятельностью ОАО "Мотор Сич" в качестве основного акционера и как физическое лицо владел - 15,83% акций, а через подконтрольные компании "Business House Helena», ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом" Елена ", СК" Мотор Гарант" и другие еще 33% акций.

Продажу акций стратегического предприятия взялся тогда сопровождать генеральный директор "Dragon Capital" Томаш Фиала и уже в 2017 году они акции оказались под контролем китайских компаний. Причем, не у одного держателя - акции были распределены следующим образом: Skyrizon Aircraft Holdings Limited - 9,9%, "Business House Helena, AG" - 17,3%, "Enfields Trade & Capital Corp." - 3,1%, "Waldo Trade Ltd." - 1,3%,"Granum Corporation" - 9,3%, "Likatron Enterprises Limite d" - 9,9%, Ван Синьли - 5%. Такое дробление акций на мелкие пакеты позволило обойти согласование с АМКУ.

Изначально продажа акций преподносилась как международное сотрудничество с новыми перспективами для украинского предприятия. Однако уже в 2017 году, после того как СБУ возбудило уголовное дело по статье «госизмена», информация от Богуслаева и Фиалы стала розниться и начался «пинг-понг». Богуслаев открещивался от обвинений в продаже: "Биржа в Киеве по продаже и покупке акций работает. Я слежу за ней каждый день. Есть организация Dragon Capital. Она может что-то сказать, поскольку они являются держателями акций. Понятия не имею, где и как они покупали". Сам же Томаш Фиала интервью Лига.НЕТ спустя время говорил, что "Dragon Capital выполнял только функции хранения акций, не имея мандата на их покупку.

Однако на самом деле оба не договаривают: Вячеслав Богуслаев прекрасно знал как и когда продавались акции, а Томаш Фиала был не только брокером - скупка акций компанией началась в 2014 году и активно продолжилась в середине 2016 года, когда на пике Dragon Capital непосредственно владел около 10% акций. За 2014-2016 гг. компании из группы Dragon Capital купили не менее 14% акций на сумму не менее 659 млн грн.

Но уже в 2017 году говорить об этом стало невыгодно. Потому что, как оказалось, деньги пахнут и иногда они пахнут очень серьезными юридическими последствиями.

Инвестиционный спор ценою $750 млн для украинских налогоплательщиков

В начале мая этого года эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc направили президенту Владимиру Зеленскому и Минюсту сообщение об инвестиционном споре с требованием возместить $750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве. Частный спор, который выиграли в лондонском суде эстонские бизнесмены, не смог приблизить их к решению проблем в Украине и они подали в суд уже не на украинского гражданина, а на государство Украина.

По версии эстонцев, украинские власти экспроприировали инвестиции компании, которые были направлены на развитие ТРЦ Sky Mall, в пользу третьих лиц, а также нарушили другие права, предусмотренные межправительственным соглашением о содействии и взаимной защите инвестиций между Украиной и Эстонией, которое действует с февраля 1995 года. «Инвестиционная деятельность в Украине сопровождалась кампанией запугивания, давления и злоупотребления должностными обязанностями со стороны правоохранительных органов Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, в июле учредитель и акционер компании Arricano эстонский инвестор Хиллар Тедер и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала обвинили своего партнера по проекту ТРЦ Sky Mall Андрея Адамовского в мошенничестве и шантаже. Украинский бизнесмен Андрей Адамовский и эстонский девелопер Хиллар Тедер стали бизнес-партнерами при строительстве одного из крупнейших в Киеве ТРЦ — Sky Mall. Тедер привлек в бизнес-партнеры украинскую инвестиционную компанию Томаша Фиала Dagon Capital (владел 35% акций компании Arricano, сейчас 12,51:).

Сначала они были соинвесторами, а затем — стали совладельцами. Компания Stockman Андрея Адамовского выделила на строительство ТРЦ 40 млн млн долларов и получила 50%+1 акцию в кипрской оффшорной компании Assofit Holdings Limited — владельца компании "Призма Бета", которой принадлежал Sky Mall. В 2010 году бизнесмены заключили договор, согласно которому у Тедера был опцион на выкуп акций Адамовского. Однако позже Адамовский отказался признавать действие опциона законным из-за того, что эстонская сторона нарушила условия понятийного договора и обнародовала условия соглашения. После этого Адамовский взял ТРЦ под свой контроль, а Хиллар Тендер и Томаш Фиала пошли в международный арбитраж.

И хотя, на первый взгляд, правда на стороне эстонских инвесторов, Томаш Фиала, как пострадавшая сторона не спешит комментировать ситуацию, поскольку понимает, что нарушения договоренностей есть с обеих сторон и дальнейшие разбирательства могут привести к обнародованию не очень приятных для репутации инвестиционной компании фактов.

Ведь если присмотреться внимательнее, характерной особенностью сделок с участием Фиалы являются последствия, которые несет инвестор. Но если «разобрать на запчасти», то выходит, что риски были заложены еще при оформлении сделки. И что это - непрофессионализм или самонадеянность, что в случае возникновения проблем можно будет решить вопрос через шумиху в СМИ и давление на власть? При этом, как в случае с «Мотор Сич», так и с эстонским инвестором, риски партнеров Фиалы вынуждают покрывать из государственного бюджета. То есть, в данном случае невыполнение понятийного договора со стороны партнеров может лечь финансовым грузом на плечи украинских налогоплательщиков. Сложно поверить, что это - некомпетентность профессионала, которого его издание Минфин назвало «хрестоматийным примером публичного иностранного инвестора». Тут скорее можно поверить в сознательную «страховку», когда при укреплении финансовых, медийных и политических возможностей господин Фиала готов идти «ва-банк», рассчитывая на больший профит. А если не получится, то можно воспользоваться слабостью государства и компенсировать убытки за его счет. От налогоплательщиков не убудет, а отдельных государственных деятелей за это можно будет отблагодарить на странице своих СМИ или положительными отзывами ЕБА в будущем.

Несбыточные «мечты» стоимостью $1,3 млрд

В июне 2008 года инвестиционная компания Dragon Capital завершила частное размещение 20% депозитарных расписок (GDR) агрокомпании Mriya Agro Holding Plc, выпущенных путем дополнительной эмиссии, на общую сумму $90,1 млн.

Организатором сделки и эксклюзивным агентом по размещению выступила компания Dragon Capital. А в июне 2010 года агрохолдинг Мрия подписали обязующие документы по предоставлению финансирования на сумму $75 млн с одним из самых «строгих» кредиторов на рынке - Международной финансовой корпорацией (IFC). Компания Dragon Capital снова выступила эксклюзивным финансовым советником агрохолдинга в этой сделке.

«Мы рады, что IFC продолжает финансирование агросектора Украины, и надеемся, что это решение станет положительным сигналом для международных рынков капитала. Мы также уверены, что получение новых инвестиций позволит агрохолдингу МРИЯ не только укрепить свои лидерские позиции на агрорынке, но и способствовать развитию огромного потенциала сельскохозяйственной отрасли в нашей стране», - заявлял тогда Андрей Пивоварский, директор инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital.

А уже спустя 4 года говорить об участии в кредитной истории «Мрии» стало непопулярным - в августе 2014 года агрохолдинг «Мрия» допустил технический дефолт и уведомил держателей своих бумаг на сумму $400 млн о финансовых трудностях, которые не позволяют заплатить по текущим обязательствам. Тревожный звонок зазвучал после отчета Мрии за первый квартал 2014 года: компания показала $233 млн убытка. Такую динамику объяснили девальвацией гривны и переоценкой активов. Тогдашний гендиректор Мрии Николай Гута обещал, что, несмотря на убытки, компания сможет выполнить все обязательства за счет продажи урожая.

Однако по факту инвесторы и кредиторы оказались у разбитого корыта. $1,3 млрд - это общая сумма кредитов, полученных агрохолдингом «Мрия» в 2008-2013 годах от именитых уважаемых банков и международных финансовых институтов. В одном из иностранных банков уволили всех менеджеров, отвечавших за работу с компанией «Мрія».

Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий отмечал тогда, что «в случае с "Мрией" практика раздувания ожидаемой прибыли для привлечения кредитов усугубилась еще и практикой сокрытия части долговых обязательств, что в конце концов вылилось в огромный мыльный пузырь».

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса оправдывал тогда подход "Мрии" тем, что компания раньше успешно работала с рефинансированием долгов.

Сегодня семья Гута проживает у Женевского озера, агрохолдинг за долги выкупили инвесторы из Саудовской Аравии, а «эксклюзивный агент» по привлечению инвесторов Dragon Capital не спешит афишировать свое сотрудничество со скандальным агрохолдингом.

Впрочем, Томаш Фиала не замедлил с выводами - уже после скандала с агрохолдингом «Мрия» он стал активнее инвестировать в свой репутационный капитал, медиа и GR-проекты. Поэтому сегодня его скорее будут ассоциировать с Европейской бизнес ассоциацией, бессменным президентом которой он является или партией «Голос» нежели с откровенно провальными проектами, которые раньше сопровождала его компания.