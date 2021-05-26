В Германии подтвердили, что против поставок оружия в Украину

Правительство Германии текущего созыва придерживается рестриктивной политики экспорта вооружений и не выдает разрешений на такие поставки в Украину. Об этом заявил в среду в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«В контексте Украины мы не выдаем разрешений на поставку вооружений», — сказал он. «Я могу говорить за действующее правительство — в текущем легислатурном периоде это не поменяется», — добавил Зайберт.
Таким образом Зайберт прокомментировал слова сопредседателя партии «зеленых» Роберта Хабека, который высказался за поставку Украине оборонительного вооружения для самозащиты.
Представитель Кабмина добавил, что Германия выступает за политическое решение кризиса на Донбассе на основании минских договоренностей. По его словам, Берлин оказывает Киеву дипломатическую, экономическую и политическую поддержку.
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