Стерненко оправдали по делу, за которое раньше дали 7 лет

Одесский апелляционный суд оправдал активиста Сергея Стерненко по делу, за которое ему давали семь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Речь идет об эпизоде с разбойным нападением в деле о похищении депутата в Одесской области.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
По его словам, по ст. 187 («разбой») Уголовного кодекса его оправдали.
«Это те же 300 гривен, за которые давали 7 лет с конфискацией... Радоваться еще рано... ждем что скажут по ст. 146 и 263, по которой грозит до 7 лет лишения свободы», — сообщил Стерненко.
Отметим, статья 146 Уголовного кодекса Украины касается похищения человека, а ст. 263 — незаконного обращения с оружием.
Напомним, в феврале 2021 года Стерненко приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу похищения человека. По данным обвинения, он в 2015 году похитил депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, пытал его и требовал отказаться от мандата.
Апелляция на приговор рассматривалась несколько недель, его отпустили под домашний арест. В середине мая Стерненко попытался еще больше смягчить меру пресечения, но суд отказался.
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