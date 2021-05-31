Стерненко признали виновным по двум статьям

Апелляционный суд Одессы продолжает зачитывать приговор по делу активиста Сергея Стерненко. Суд признал активиста виновным в совершении нарушений по ч. 1 ст. 263 и ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Об этом речь шла на заседании суда, сообщает РБК-Украина.

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал Стерненко виновным в похищении человека, а также незаконном обращении с «огнестрельным оружием».

Сторона защиты утверждала, что у Стерненка был шумовой пистолет, однако эксперты от следствия пришли к выводу, что, «выкрутив со ствола втулку, из пистолета можно стрелять патронами с резиновыми или другими метательными снарядами».

На суде отмечалось, что сроки давности по привлечению к ответственности по эпизоду о похищении человека уже прошли, но по статье об оружии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, дело касается похищения одесского депутата Сергея Щербича в 2015 году. Стерненко вместе с еще одним подозреваемым якобы похитили депутата и потребовали от него сложения полномочий, угрожая и совершая насилие.

В феврале 2021 года Стерненко приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы. Одесский Приморский суд признал активиста виновным в разбое и похищении 300 гривен, но по этому эпизоду его сегодня оправдали.