Кандидат в канцлеры ФРГ призвала ЕС ускорить введение санкций против Беларуси

Сопредседатель "Союза-90"/"Зеленых" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, призвала в понедельник Евросоюз ускорить процесс введения санкций против Беларуси и расширить их на нефтяной сектор страны.
«Требуется не только стремление к принятию масштабного санкционного пакета, но его также необходимо как можно скорее реализовать», — заявила Бербок на пресс-конференции в Берлине.
По ее словам, «заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, запланированное 21 июня, является запоздалым». «Они должны собраться раньше, чтобы расширить соответствующие санкции на государство и прежде всего нефтяной сектор», — заявила кандидат в канцлеры.
Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси в ответ на инцидент с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
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