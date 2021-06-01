У Зеленского хотят создать в каждом облцентре многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о запуске в рамках «Большой стройки» проекта по созданию в каждом областном центре Украины системы областных многопрофильных больниц с возможностью проведения операций по трансплантации органов.
«Мы начинаем проект. Это система областных многопрофильных больниц в каждом областном центре, соответственно, по две больницы: областная детская, областная взрослая и многопрофильная», — сказал Тимошенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Он также добавил, что «строительные работы в тех больницах, где на сегодня уже проводятся операции по пересадке органов, завершены на 99%, однако не на все объекты пока доехала специальная техника».
Кроме того, по словам Тимошенко, президент Владимир Зеленский поставил задачу ко Дню независимости Украины довезти технику и полностью укомплектовать здание детской больницы «Охматдет».
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