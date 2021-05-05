В Красногоровке Донецкой области обстреляли больницу

В ночь на 5 мая сепаратисты на Донбассе обстреляли больницу и повредили линию электропередач в городе Красногоровка, по данному факту украинские правоохранители начали уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
«Установлено, что в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями города Красногоровка повреждено больницу, где находились больные COVID-19 и автомобиль „скорой помощи“, отсутствует электроснабжение. Люди не пострадали. Событие квалифицированы по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении, обнародованном в среду.
Отмечается, что информация о том, что около 23:30 незаконные вооруженные формирования обстреляли медучреждение, поступила 5 мая ночью в отдел полиции № 2 (г. Курахово) Покровского райуправления.
В полиции уточняют, что во время обстрела боевиков повреждены окна в первом корпусе коммунального некоммерческого предприятия «Марьинская центральная районная больница», которое расположено вблизи линии столкновения. Из-за поврежденной линии электропередач больница осталась без света.
Также пострадали помещения станции «скорой помощи» и автомобиль экстренной медицинской помощи.
«В момент обстрела в больнице находились 45 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Пострадавших нет», — подчеркивают правоохранители.
На месте событий работала следственно-оперативная группа. Полные обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются. Полицейские начали досудебное расследование по факту теракта.
Кроме того, в Красногоровке ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
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