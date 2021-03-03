Кипятильник и спирт: стала известна причина пожара в больнице Черновцов

Начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский рассказал о причине смертельного пожара в Черновицкой больнице № 1. По его словам, пожар произошел из-за флакона со спиртом и кипятильника.
Об этом сообщает местное издание «Молодой буковинец».
«Один из пациентов пользуется кипятильником. Рядом стоял спирт, вследствие высокой температуры спирт взорвался, а пламя попало на мужчину, и он получил 70% поражения кожи. Это было причиной смерти», — рассказал Бачинский.
Другой пациент погиб от отравления угарным газом. Он не мог ходить, поэтому не смог выйти из палаты после начала пожара.
«Когда начался пожар, горели одеяла и одежда, палата была задымлена и образовался угарный газ. Мужчина не мог подняться. Поскольку легкие были слабые после COVID, потерпевший задохнулся», — добавил Бачинский.
Напомним, 27 февраля в Черновцах произошел пожар в больнице, которая принимает больных коронавирусом. В результате пожара один пациент погиб, а другой получил сильные ожоги. Позже пациент с ожогами также умер.
По факту пожара в Черновицкой больнице возбудили уголовное дело.
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