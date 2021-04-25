Число жертв при пожаре в больнице Багдада выросло до 82 человек

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Жертвами пожара в больнице Багдада, где лечились больные коронавирусом, стали 82 человека, еще 110 пострадали. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на МВД Ирака.

«Министерство внутренних дел объявило, что 82 человека погибли и 110 получили ранения в результате пожара в больнице Ибн Аль-Хатыб», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на комиссию по правам человека Ирака сообщало о не менее 58 погибших, среди которых 28 человек находились в реанимационных палатах на ИВЛ.

Больница Ибн аль-Хатыб, которая находится на юго-востоке Багдада, загорелась 25 апреля. По данным источника Reuters, перед пожаром прогремел взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных.

Власти Ирака объявили траур по погибшим в пожаре. В пресс-службе правительства страны также сообщили в Twitter об аресте сотрудников больницы, отвечающих за управление, техническое обслуживание и безопасность объекта.