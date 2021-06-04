Спонсоры Олимпиады в Токио призвали организаторов перенести её

Большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году.

Японские спонсоры Олимпиады в Токио считают, что Игры нужно перенести ещё раз.

Об этом пишет Financial Times.

47 компаний предложили организаторам перенести игры на несколько месяцев. Они заплатили более 3 млрд долларов на поддержку проведения мероприятия.

Предприниматели считают, что Олимпиаду лучше провести после того, как будет вакцинировано как можно больше людей.

Весной 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Спортивные игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях.

Согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.