Спонсоры Олимпиады в Токио призвали организаторов перенести её

Большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году.
Японские спонсоры Олимпиады в Токио считают, что Игры нужно перенести ещё раз.
Об этом пишет Financial Times.
47 компаний предложили организаторам перенести игры на несколько месяцев. Они заплатили более 3 млрд долларов на поддержку проведения мероприятия.
Предприниматели считают, что Олимпиаду лучше провести после того, как будет вакцинировано как можно больше людей.
Весной 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.
Спортивные игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях.
Согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
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