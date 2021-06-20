Спортсменам разрешат проносить алкоголь в номера в Олимпийской деревне в Токио

Организаторы предстоящих летних Олимпийских игр в Токио намереваются разрешить спортсменам проносить алкоголь на территорию Олимпийской деревни, где они будут размещаться. Об этом сообщило в воскресенье агентство Кyodo.
В то же время подчеркивается, что распивать спиртные напитки на открытых пространствах Олимпийской деревни будет запрещено, но атлеты смогут это делать в своих личных номерах. Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу примут до конца месяца.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля-8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Ожидается, что местных зрителей на соревнования допустят с определенными оговорками: их число на стадионах будет ограничено, они будут обязаны носить маски. Скандировать и громко кричать на трибунах будет запрещено. В то же время власти не исключают, что вообще запретят допуск зрителей в случае очередного ухудшения эпидемической ситуации в стране.
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