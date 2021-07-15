В Токио за восемь дней до Игр новый антирекорд по COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Токио за минувшие сутки, составило 1 308 — это самый высокий показатель с января этого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные столичной администрации.

Суточный прирост новых случаев заражения в Токио уже вторые сутки держится на отметке выше тысячи. Неделю он составлял около 900 новых случаев.

В Японии, за восемь дней до начала Олимпийских игр в Токио, продолжает сохраняться сложная ситуация с распространением коронавируса. С 12 июля в столице Японии из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа. На аналогичный период было продлено действие усиленных мер против распространения инфекции в соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.

Режим ЧС и усиленные меры предполагают, в частности, ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия и запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита.