Польская легкоатлетка продала медаль Олимпиады в Токио

Польская легкоатлетка Мария Андрейчик продала свою серебряную медаль Олимпийских игр в Токио ради благотворительности. Об этом она сообщила в своем Instagram.
«Медаль, которую я выставила на прошлой неделе, была продана с аукциона компании Zabka. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (более €100 тыс.)», — написала Андрейчик.
Победитель аукциона сообщил, что оставит медаль у Андрейчик.
25-летняя спортсменка выставила свою медаль на аукцион, чтобы собрать средства на операцию в США для 8-летнего Милоша, страдающего пороком сердца.
Андрейчик в Токио стала второй в метании копья с результатом 64,61 м. Золото завоевала китаянка Лю Шиин (66,34).
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