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Обвиняемого в убийстве активистки Гандзюк оставили под стражей

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Обвиняемого в убийстве активистки Гандзюк оставили под стражей

Днепровский райсуд Киева оставил под стражей обвиняемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк — главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Соответствующее решение суд вынес во вторник, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты Мангера об изменении меры пресечения. Адвокаты просили суд изменить их подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на залог, аргументируя тем, что материалы дела уже исследованы судом, Мангер не может влиять на свидетелей.

«В удовлетворении ходатайств... отказать», — говорится в определении суда.

В судебном заседании объявлен перерыв до 12:00 16 июня.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела — председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

Приморский районный суд Одессы вынес Павловскому, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком — 1 год.

Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер
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