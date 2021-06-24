Зеленский подписал решение о введении санкций против российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков. В санкционный список попали десятки банковских учреждений, в частности, Сбербанк и ВТБ.

В список попали также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Под санкциями оказались 55 российских банков, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

По решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения:

блокирование активов;

запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.

Ограничительные меры введены на три года.