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Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против России
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Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против России

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Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против России

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Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на сохранение единства в Европейском Союзе в поддержку Украины и надеется на продление санкций к РФ до полного выполнения ею минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, сообщается на сайте главы государства в среду.

«Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на РФ до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины», — сказал Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем накануне заседания Европейского совета, во время которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении экономических санкций против РФ.

Глава государства сообщил президенту Евросовета о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ в Донбассе и основные итоги саммита в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, РФ), который состоялся 9 декабря в Париже.

Зеленский подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

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Шарль Мишель поприветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Лидеры Украины и Европейского совета обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина-ЕС.

Зеленский поздравил главу Европейского совета со вступлением в должность, пожелал ему успехов во главе высшего органа ЕС и пригласил посетить Украину в удобное время.

ЕС, санкции, Владимир Зеленский, отношения с Россией
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