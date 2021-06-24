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Зеленский подписал указ о санкциях против Фирташа и Фукса

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Зеленский подписал указ о санкциях против Фирташа и Фукса

Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против украинского и российского бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, сообщила пресс-служба главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — указывается в документе.

Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц.

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Соответствующий указ № 266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его обнародования.

Дмитрий Фирташ, СНБО, санкции, Павел Фукс, Владимир Зеленский
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Четверг, 24 июня 2021
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