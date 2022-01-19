В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Сертификаты после бустерной дозы также будут действовать 270 дней.

Такое решение было принято на заседании правительства 19 января.

«Теперь все, кто вакцинировался бустером, третьей (дозой), сразу срок действия сертификата, который генерируется в „Дие“, будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев», — сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.

Документом обновляется порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, устанавливается срок действия СОVID -сертификатов на уровне 270 дней, определяется порядок формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

«Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности», — говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, страны Европейского Союза начали сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней. В частности, это Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия. Остальные государства, исходя из динамики, также в ближайшее время примут указанный срок, который по наблюдениям является клинически оправданным.

«Следовательно, для надлежащего взаимодействия с доверительной сетью Европейского Союза и с учетом результатов наблюдений относительно периода действенности вакцин, Украине также целесообразно применить указанный срок», — говорится в документе.

Кроме того, в Украине, как и в большинстве других стран, началась вакцинация бустерной дозой. Поэтому есть необходимость определить порядок формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.