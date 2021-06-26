Исландия сняла все карантинные ограничения

Правительство Исландии с 26 июня отменило все ограничения, введенные в стране в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба исландского Минздрава.
«Мы возвращаемся к той модели общества, в котором мы можем нормально жить. Мы стремились к этому с тех пор, как начали ограничивать собрания из-за пандемии более года назад», — заявил министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.
С полуночи 26 июня в стране отменен масочный режим и социальное дистанцирование, а также снято ограничение на свободу собраний. С 1 июля въезжающих в Исландию и предоставивших справки о вакцинации препаратами, одобренными европейским регулятором, освободят от обязательного тестирования на COVID-19.
Сейчас 87% взрослого населения Исландии получило хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса, оба компонента получили не менее 60%. В стране с начала пандемии заболели 6637 человек, 30 из них умерли. В настоящее время 12 исландцев находятся на самоизоляции в связи с заражением коронавируса. С начала 2021 года был выявлен только один летальный исход.
С марта Рейкьявик разрешил въезд в страну всем иностранцам, привитым вакцинами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
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