Украина готова к выдаче международных сертификатов вакцинации

Все медицинские информационные системы (МИС) готовы к выдаче международных сертификатов вакцинации, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«В Украине уже есть возможность получать и выдавать в бумажном виде международные сертификаты о проведении вакцинации. Все наши МИС и системы к этому подготовлены», — сказал он журналистам в кулуарах Конгресса региональных властей во вторник.

Ляшко уточнил, что лица, получившие две дозы вакцины, могут обратиться к своему семейному врачу, который выдаст документ при помощи МИС.

«Этот документ будет признаваться в тех странах, которые признают международные сертификаты о проведении вакцинации для пересечения государственной границы», — сказал он.

Ранее Минздрав заявил о готовности выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, которые получили две дозы вакцины от COVID-19. Такое свидетельство можно получить сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.

При этом Минздрав уточнил, что международные свидетельства о вакцинации не тождественны «иммунным паспортам» или «ковидным сертификатам», которые в настоящее время разрабатывают в Украине и за рубежом.