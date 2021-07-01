В Кремле прокомментировали стремление Украины в НАТО

Стремление Украины в НАТО может усилить напряженность во всей Европе и перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью местному Первому каналу.

«Устремление Украины в сторону НАТО наоборот может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ», — заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что РФ заранее продумывает архитектуру мер безопасности, которые застрахуют ее на случай продолжения движения Киева в НАТО.